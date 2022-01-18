Более 1,6 тысячи жителей Ашинского района заявились на бесплатное подключение домов к газу

Глава Вадим Сергеев отметил, что благодаря областной выплате десятки ашинцев смогли купить газовое оборудование

В Ашинском районе жители активно подают заявки на догазификацию — на начало 2022 года их количество достигло 1,6 тысячи. Территория стала одним из лидеров по количеству желающих принять участие в программе. По мнению главы района Вадима Сергеева, благодаря областной выплате на покупку и установку газового оборудования таких участников станет еще больше. В разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» Вадим Сергеев рассказал о планах и перспективах газификации района.

По мнению главы Вадима Сергеева, программа догазификации территорий позволит решить проблему нескольких тысяч жителей частного сектора.

«На 2019 год в Ашинском районе газификация частного сектора, который больше всего нуждается в природном газе как источнике тепла, составляла всего 2%. Наша территория одна из самых отделенных от областного центра, и всего лишь несколько лет назад эта проблема стояла очень остро. В первый визит губернатора Алексея Текслера в 2019 году жители района обратились к нему с просьбой посодействовать в скорейшем строительстве газовых сетей. Тогда губернатор пообещал помочь и свое слово сдержал: третий год в район поступают субсидии на реализацию проектов газификации. Работа продолжится и в этом году», — сказал Вадим Сергеев.

По данным администрации Ашинского района, до 2025 года будет газифицировано 2,3 тысячи домов, построено 95 километров газовых сетей. На газификацию 2,2 тысячи домовладений ожидается заключение госэкспертизы.

«Одним из ведущих направлений по обеспечению газом жителей стала программа догазификации. На январь 2022 года 1600 жителей района подали заявки на участие в программе. Мы провели большую разъяснительную работу для людей, и особый отклик программа получила среди тех, чья очередь на газификацию подойдет еще не скоро. То есть в населенном пункте газовые сети уже построены, но не доведены до определенных улиц. 27 домов удалось подключить к газу по этой программе в конце 2021 года. С хозяевами 217 домовладений уже заключены договоры на подключение. Это прекрасная возможность улучшить условия жизни ашинцев», — резюмировал Вадим Сергеев.

Глава Ашинского района также добавил, что надеется на увеличение темпов газификации благодаря областной программе, по которой жители могут получить компенсацию на покупку и установку газового оборудования.

«Я сегодня принял участие в совещании с губернатором Алексеем Текслером. Благодаря расширению списка получателей выплаты у нас вырастут темпы газификации, люди смогут компенсировать свои затраты на приобретение и установку оборудования, а значит, все больше ашинцев смогут пользоваться газом», — прокомментировал глава.

Он пояснил, что на сегодня уровень газификации района составляет 52%.

Напомним, в 2022 году будет продолжена федеральная программа догазификации, инициированная президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время от населения Челябинской области поступило более 23 тысяч заявок на догазификацию. По данным регионального Минстроя, в 2022 году подключения по программе предусмотрены там, где нет технологических ограничений со стороны газораспределительных станций.

Финансирование на газификацию жилых домов в Челябинской области в 2022 году предполагается в 1 миллиард рублей. На 2022 год запланировано строительство за счет областного бюджета 410 километров сетей, что позволит газифицировать 10 тысяч домохозяйств.