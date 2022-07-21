Более 1,5 тысячи детей из ДНР и ЛНР отдохнут в летних лагерях Урала

В обще сложности оздоровительной кампанией охватят 800 тысяч ребят

На Урале этим летом работают 184 загородных детских лагеря, 3300 лагерей с дневным пребыванием и 38 палаточных лагерей. Там отдохнули уже полмиллиона детей, до конца лета лагеря примут еще 300 тысяч ребят. К местным жителям присоединятся 1600 сверстников из ДНР И ЛНР, сообщает пресс-служба УрФО.

«Регионы УрФО активно включились в поддержку детей с Донбасса. Нужно вернуть этим ребятам детство — с играми, забавами и беззаботностью. Помочь им оставить все плохое в прошлом, погрузить в обычную, мирную жизнь», — комментирует полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Челябинская, Свердловская, Курганская и Тюменская области являются одними из наиболее привлекательных для загородного отдыха. В этих регионах сосредоточено большинство детских оздоровительных лагерей Урала.

Лагеря реализуют различные программы художественной, естественно-научной и физкультурно-спортивной направленности, а также затрагивают краеведческую тематику.

Автор: Ирина Цыганова