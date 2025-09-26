Богатырь украсил фасад дома в Коркино

Его нарисовала московская художница

В Коркино на фасаде жилого дома появилось граффити. Его нарисовали в рамках областного фестиваля «Наш Мурал», сообщили в телеграм-канале Е-область.

Автором мурала стала московская художница Лина Ерок.

«Ко мне подходили дети, просили разрисовать футболки, приходили жители города, благодарили. Один мужчина плакал, когда смотрел на получившегося богатыря. Мне было безумно приятно, что горожане высоко оценили мою работу», — делится автор.

Фестиваль «Наш Мурал» проводится при поддержке губернатора Челябинской области и регионального министерства молодежи. В 2025 году главной темой мероприятия станет Год защитника Отечества.