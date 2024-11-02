«Богачи их строят для „понтов“»: на Южном Урале снова популярны русские печи

Главное правило печки — чтобы была тяга

Южноуральцы устанавливают русские печи в своих домах. Журналист ИА «Первое областное» обсудила новый тренд с печником.

«Русские печи стоят богатые люди для „понтов“, но как правило, они ими не пользуются, а используют для антуража»,— рассказывает печник Андрей Огуречник.

По словам мастера, южноуральцы, устанавливая русские печи, отдают дань моде. Он говорит, в деревнях русские печи не строят.

«Их, скорее, разбирают и строят простые, небольшие, варочные, отопительные печи»,— говорит Андрей.

Главное правило русской печи — чтобы была тяга. Без нее ничего работать не будет. Настоящая печь способна не только отапливать помещение, на ней также можно готовить еду, сушить белье, использовать, как в старые времена, в качестве лежанки для сна.

Цена русской печи зависит от размера, качества и дополнительных работ мастера. Житель Челябинской области сможет установить славянский агрегат себе домой от 80 до 300 тысяч рублей, согласно платформе «Яндекс Услуги».