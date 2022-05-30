Опасный боевой снаряд нашли в поле под Челябинском

Находку обезвредили специалисты Росгвардии

Под Челябинском в Красноармейском районе в поле обнаружили боевой снаряд. О находке сообщил местный житель вечером 28 мая. Сотрудники группы разминирования ОМОН «Атом» Росгвардии уничтожили опасный артефакт, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение в управление Росгвардии по Челябинской области поступило вечером 28 мая. Местный житель в поле обнаружил предмет, внешне схожий с артиллерийским снарядом.

Сотрудники группы разминирования ОМОН «Атом» Росгвардии установили, что находка — это 152-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд с обломанным взрывателем, оставшимся на месте, прошедшим канал ствола. Он представлял опасность жизни и здоровью окружающих.

В пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации сообщили, что снаряд был уничтожен с соблюдением мер предосторожности.