Высокий дух на передовой нам поддерживают песни и боевой зайчик — Олег Голиков

В своем видеообращении доброволец-депутат Госдумы поблагодарил южноуральцев, присылающих солдатам помощь

С поздравлением к жителям Челябинской области 23 февраля обратился депутат Государственной думы РФ Олег Голиков, участвующий в специальной военной операции в статусе добровольца. Солдат-парламентарий рассказал, как солдаты поддерживают боевой дух и какие посылки приходят на передовую с Южного Урала.



«Добрый день! С передовой — Голиков Олег, ваш земляк. Боевой дух наших бойцов высокий, потому что мы чувствуем вашу поддержку, поддержку в виде и гуманитарной помощи, и в виде писем, которые присылают и дети, и взрослые. Боевой дух поддерживаем мы еще и патриотическими песнями: слушаем записи, приезжают артисты на передовую. Есть парни, которые умеют играть на гитарах, так что в свободную минутку собираемся вместе, поем. Самые популярные песни — про Победу, которые пели наши отцы, наши деды, когда бились во Второй мировой войне», — рассказал депутат.

По словам Олега Голикова, в одной из посылок из Челябинской области бойцам пришла детская игрушка — маленький зайчик. Автор письма, девочка, написала, что это боевой заяц, она его дарит солдатам, но после победы бойцы должны вернуть игрушку хозяйке.

«Мы долго искали эту девочку, нашли, и скоро преподнесем ей подарок. Заяц с нами, мы скоро снимем про него фильм и тоже пришлем этой девочке», — пообещал Олег Голиков.

Напомним, между тем, что на канале ОТВ продолжается телемарафон «Народный фронт. Все для победы», стартовавший 13 февраля для сбора средств в помощь участникам специальной военной операции. По последним данным, только деньгами жители Челябинской области прислали больше 5,077 миллиона рублей. Кроме того, в реготделение Общероссийского Народного фронта южноуральцы принесли семь тысяч различных вещей — оборудования и амуниции — на общую сумму еще 5,5 миллиона.