Боец СВО пройдет стажировку в областном правительстве по программе «Герои Южного Урала»

Наставником Марселя Салахова будет замгубернатора Алексей Фартыгин

Боец специальной военной операции и уроженец Челябинской области Марсель Салахов присоединился к региональной программе «Герои Южного Урала», цель которой — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа ветеранов СВО для работы в органах власти. Наставником участника СВО стал замгубернатора Алексей Фартыгин, курирующий региональное министерство общественной безопасности, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Интересно, что Алексей Фартыгин ранее возглавлял кафедру государственно-правовых дисциплин в РАНХиГС, где Марсель Салахов был его студентом по специальности «юриспруденция». Теперь заместитель губернатора будет помогать герою определить профессиональные ориентиры, которые будут соответствовать интересам региона.

Алексей Фартыгин подчеркнул, что участники СВО, прошедшие через сложные испытания, обладают уникальными компетенциями и мотивацией, которые востребованы в сфере обеспечения безопасности региона.

«Наши герои — это не просто символы мужества, но и ценные кадры для Челябинской области. Программа помогает им адаптироваться к гражданской жизни и получить новые навыки в сфере государственного управления», — отметил Алексей Фартыгин.

Таким образом, программа «Герои Южного Урала» продолжает свою важную работу по интеграции ветеранов в гражданскую жизнь, способствуя развитию региона и укреплению его безопасности.

Напомним, программа «Герои Южного Урала» разработана по инициативе губернатора Алексея Текслера по аналогии с федеральным проектом «Время героев». В ней принимают участие 60 участников СВО (еще 19 человек — в резерве). Планируется, что за год они пройдут профессиональную переподготовку по направлению «Государственное и муниципальное управление», после чего смогут занять посты в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях.