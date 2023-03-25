Боец СВО попросил мэра Магнитогорска устроить жизнь осиротевшей 7-летней племянницы

После гибели матери девочка оказалась в семье посторонних людей, хотя ее готова воспитывать родная бабушка

В Магнитогорске семилетнюю девочку после гибели мамы отдали на воспитание в чужую семью, хотя оформить опеку над Полей просила бабушка. Чтобы вернуть ребенка родному ей человеку, в Магнитогорск уже выехал в отпуск дяди крохи — боец СВО. Почему девочка оказалась в семье посторонних, читайте в материале ИА «Первое областное».

В декабре 2021 года недалеко от Кизила среди полей перевернулся автомобиль. Сидевшая за рулем 31-летняя женщина погибла на месте и оставила сиротами двух детей.

12-летнего мальчика отдали на воспитание родному папе — первому мужу женщины Валерию Дегтяреву. Пятилетнюю девочку также хотели передать родному отцу — второму мужу погибшей, однако он написал отказную, его лишили родительских прав, и в итоге опеку оформила его мама — бабушка по отцовской линии. А через год бабушку задержали за торговлю наркотиками.

Следствие еще не закончено, но шансов быстро вернуться в обычную жизнь у женщины нет. И Полину решила забрать к себе бабушка по материнской линии. Татьяна Шведко обратилась в опеку — ее отправили собирать документы, а девочку временно поместили в приют. Когда Татьяна прошла необходимые экспертизы и пришла за ребенком, ей сообщили, что Полину уже отдали в семью, где живет ее кровный брат.

«Мне объяснили, что Полина сама выбрала ту семью. Но я в это не верю. Она их не знает. Даже с братом Полина почти не общается: у них большая разница в возрасте и разные интересы, между ним нет близкой связи, а других членов семьи она просто не знает»,

— заявляет Татьяна.

После гибели матери в ДТП родные бабушки нашли общий язык и воспитывали малышку совместно. Поля жила вместе с папой и его матерью и часто ходила в гости к Татьяне. Татьяна Шведко — известный в городе модельер, у нее есть свой бизнес по пошиву спортивной одежды. Когда москвичи сни мали в Магнитке полнометражный триллер «Лифтер. Покаяние», женщину приглашали в картину как художника по костюмам. Полина тоже тянулась к швейному делу. В ателье Татьяны у девочки есть собственная машинка, и она с радостью отшивает там первые вещи.

«Мы не ссорились, не делили ребенка, воспитывали ее вместе. Полину любили все. Я даже думаю, что вторая бабушка из-за этого и решилась на криминал — просто хотела достать для внучки все звезды с неба. Поэтому и в решение Поли уйти от нас в чужую семью я не верю»,

— замечает Татьяна.

«Мы привлекали психологов, ребенок пожелал жить в семье брата»,

— пояснила начальник отдела опеки и попечительства управления социальной защиты Магнитогорска Елена Лагуточкина.

Однако именно личным выбором девочки объясняет решение передать Полю Валерию Дегтяреву чиновник администрации.

Сейчас у Валерия и его супруги предварительная опека над девочкой — она действует всего полгода. Чиновники предложили Татьяне оформить соопекунство, но бабушка отказалась, так как надеется забрать Полину к себе.

Новая семья девочки отпускает Полину погостить к бабушке по выходным. Но возвращаться к ним, по словам Татьяны, Полина не хочет.

«Помимо брата, там еще два ребенка, и тоже — мальчишки. Внучка жалуется, что

они ее обижают. Говорит, что кушает она не досыта. А еще ее заставляют называть взрослых мамой и папой, хотя она помнит родную мать и до сих пор общается с родным отцом. Полина просится назад, ко мне. Про вторую бабушку мы сказали, что она уехала»,

— рассказывает Татьяна.

После того, как Татьяна обратилась за помощью в СМИ, опекуны пригрозили, что больше не будут отпускать к ней малышку. Бабушке угрожают, что выбивать встречи с внучкой в будущем ей придется уже через суд (копия переписки есть в редакции). Также у Поли забрали сотовый телефон, который бабушка ей купила для связи. Опекуны объясняют, что действуют в интересах ребенка, у которого начались нервные тики — якобы, гаджеты запретила невролог. Но Татьяна считает, что цель одна — отлучить ребенка от общения с кровными близкими. Болезненное состояние девочки бабушка связывает со стрессом.

Есть у Татьяны и личная обида на опекунов: новая «мама» девочки была подругой мамы Полины, а потом увела Валерия из семьи. Татьяна спрашивала Полину, почему та сказала в опеке, что хочет жить с братом. Девочка говорит: ее поставили перед выбором — либо будешь жить с братом, либо в детдоме.Юрист, к которому обратилась Татьяна, Альберт Кукушкин считает, что девочка вообще не должна была попасть в приют. После ареста одной из бабушек ее должны были передать Татьяне.

Кстати, сама Татьяна тоже росла без мамы — ее мать погибла от копыта коня, когда пыталась помыть жеребца. В семь лет Татьяну отправили в интернат. Девочку несколько раз пытались удочерить, но она не хотела жить в чужом семействе. В интернате Татьяна выработала бойцовский характер, а позже многого добилась в жизни, стала успешной женщиной и воспитала хорошего сына, который в прошлом году ушел на фронт добровольцем.

«Сын сказал: отпусти меня, не дай бог все это придет на нашу землю. И я его за это уважаю. Это настоящий мужской поступок. Семья для него, как и родина, дело чести»,

— говорит Татьяна.

В первых числах апреля Савелий приедет в отпуск, чтобы подать обращение в отдел опеки: если чиновники сомневаются в силах его родной матери, он готов выступить соопекуном.

А пока Савелий дистанционно отправил электронное обращение мэру Магнитогорска Сергею Бердникову. В письме солдат указывает на то, что доход и жилищные условия опекунов, которые уже воспитывают трех детей, не позволят им содержать еще одну девочку. Хотя бы по той причине, что, по закону, у Полины должны быть отдельная от мальчиков комната. В квартире бабушки она есть, Татьяна сама придумала ее дизайн и постаралась сохранить память о маме (на фото - Ред.). Только условия жизни бабушки органы соцзащиты даже не проверяли. Также чиновники не учли, что Татьяна имеет свободный график работы и может полностью посвятить себя внучке.

«Я являюсь добровольцем и сейчас защищаю свою Родину в зоне СВО, чтобы у моей семьи, и в том числу у вас, было мирное небо. Но получается как-то неправильно: пока я нахожусь там, вы разрушаете мою семью, целостность рода, передавая ребенка третьим лицам», — пишет Савелий.

Работу органов магнитогорского отдела опеки по запросу бабушки уже проверила уполномоченный по правам детей Евгения Майорова. Нарушений в работе отдела опеки она не нашла.В понедельник, 27 марта, бабушка и родной отец девочки идут на прием к заместителю мэра Магнитогорска. Они надеются, что Полину удастся вернуть домой. В противном случае бабушка готова судиться.Между тем в Магнитогорске отец и отчим не могут поделить 8-летнего мальчика. Недавно школьник также потерял маму и оказался в городском приюте. Подробности этой семейной истории читайте в отдельном материале

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