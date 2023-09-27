Боец СВО из Челябинской области добился получения нового протеза ноги

Пройти все инстанции ему помог фонд «Защитники Отечества»

Житель Верхнего Уфалея в зоне СВО лишился ноги. Мужчина прошел несколько госпиталей, где пытался научиться носить протез. Но конструкция все равно оставалась неудобной. Тогда южноуралец обратился к местному социальному координатору фонда «Защитники Отечества». Подробности сообщили в пресс-службе областного правительства.

Специалисты госфонда помогли бойцу оформить инвалидность второй группы и подать заявление на получение нового протеза. Затем местный координатор связалась с реабилитационным центром в Курганской области, где через две недели южноуральца принял протезист.

За три дня мужчине изготовили новый протез. Курганские врачи научили бойца пользоваться устройством и составили план упражнений для реабилитации.

Кроме того, в отделения фонда «Защитники Отечества» люди приходят за психологической поддержкой.

«На выездном приеме подопечных в Копейске к социальному координатору обратилась мама погибшего ветерана СВО. Она и ее младший сын тяжело справлялись с утратой близкого человека», — поделились в пресс-службе областного правительства.

Психолог фонда пообщалась с женщиной. Ей предложили пройти цикл занятий со специалистом. Замруководителя филиала госфонда по медицине в это время договорился, чтобы младший брат погибшего солдата также посетил детского психолога в Челябинске.