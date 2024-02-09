Боец из Карталов вернулся домой после 1 года в плену

Об этом рассказала южноуральский омбудсмен Юлия Сударенко

Житель Карталинского района вернулся домой, после того как больше года провел в плену на Украине. О возвращении бойца рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Буквально неделю назад прошел обмен пленными, и уже сегодня снова прекрасные новости: еще 100 российских военнослужащих вернулись на Родину. Среди возвращенных ребят только один южноуралец — из Карталинского района, но это тот особенный случай, когда сложно сдерживать эмоции, ведь его возвращения мы ждали больше года», — сообщила омбудсмен.

Она поблагодарила коллег, которые ведут работу по обмену пленными.

«Очень надеемся, что и другие семьи, которые верят и ждут возвращения своих близких, услышат самые заветные слова: „Я дома“. Низкий поклон коллегам за их огромный труд!»