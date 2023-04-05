Боец из Карабаша призвал российских мужчин встать в ряды защитников Родины

Мобилизованный с позывным «Медь» воюет уже второй месяц

Житель Карабаша, добровольно пошедший в армию по мобилизации, прислал видеообращение к землякам. Боец с позывным «Медь» обращается ко всем мужчинам и призывает их к защите Отечества.



«Уже два месяца нахожусь в зоне специальной военной операции. Друзья, товарищи, мужики, не сидите! Приходите, здесь всем обеспечивают, здесь классные инструктора, всему научитесь. Я не испугался — я пришел, чтобы защитить свою Родину, помочь людям Донбасса. Я не стал отсиживаться где-то — я просто пришел сюда добровольно, по зову души, по зову Родины. Если не вы, то кто? Задайте себе вопрос: что вы будете говорить своим детям, своим внукам? Вставайте в ряды, вы нам нужны», — говорит в видеообращении Медь.

Напомним, в Челябинской области ведется набор граждан на военную службу по контракту. По инициативе губернатора Алексея Текслера в дополнение к федеральным льготам и выплатам для поддержки контрактников, участвующих в СВО, и членов их семей введены региональные меры поддержки. Они включают в себя разовые выплаты, помощь в газификации жилья, компенсацию полученных в ходе спецоперации ранений, льготные условия для получения детьми профессионального образования и многое другое.