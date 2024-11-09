Боец из Челябинской области сбил дрон, летевший в машину со снарядами

Трагедию удалось предотвратить

Боец СВО с позывным «Миасс» одним выстрелом из ружья сбил вражеский дрон, который летел прямо в машину со снарядами. В результате граната оторвалась, а смертоносный дрон пролетел мимо. Обошлось без жертв. Об этом сообщили активисты Народного фронта в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел на Покровском направлении. Дрон по типу «Бабы Яги» южноуральские военнослужащие заметили, когда он был на расстоянии менее ста метров от автомобиля, полного снарядов. Боец 137-й бригады с позывным «Миасс» не растерялся и выстрелил в него из ружья. В результате дрон упал под машину, пролетев на обочину с другой стороны. Смертельных травм никто не получил.