Житель Челябинской области сейчас служит на СВО. На видео, которое выложил противник в запрещенной в РФ соцсети, попал один из его поступков.
Военнослужащий приехал выручать товарищей — в колесо их машины врезался вражеский беспилотник, пишет издание «Звезда».
«Я подъехал, а тут вторая их птичка прилетела. Удочкой я хотел сдернуть первый дрон, пришлось ей отбиваться и от второго. Командир, когда увидел это видео, поблагодарил за находчивость и спасение молодых пацанов», — рассказал военнослужащий «Звезде».
Он признался, что было страшно смотреть в лицо смерти. Смелости придавала семья, которая ждет его дома: четверо детей и четырнадцать внуков.
Видео вы можете посмотреть в нашем канале в МАХ.
Семья дает силы многим нашим бойцам. Так, военнослужащий из Башкирии приехал в отпуск и встретился с новорожденной дочкой. Его уверенность защитника, который знает, ради чего он сражается, стала еще тверже, сообщает Башинформ.ру.