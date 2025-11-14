Боец из Челябинской области отбился от дрона противника удочкой

По его словам, решимости на фронте ему придает семья, которая ждет дома

Житель Челябинской области сейчас служит на СВО. На видео, которое выложил противник в запрещенной в РФ соцсети, попал один из его поступков.

Военнослужащий приехал выручать товарищей — в колесо их машины врезался вражеский беспилотник, пишет издание «Звезда».

«Я подъехал, а тут вторая их птичка прилетела. Удочкой я хотел сдернуть первый дрон, пришлось ей отбиваться и от второго. Командир, когда увидел это видео, поблагодарил за находчивость и спасение молодых пацанов», — рассказал военнослужащий «Звезде».

Он признался, что было страшно смотреть в лицо смерти. Смелости придавала семья, которая ждет его дома: четверо детей и четырнадцать внуков.

