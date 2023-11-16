Бобры в Миассе начали возводить плотину на берегу реки

К проблеме подключилась мэрия города

Семейство бобров приступило к строительству неподалеку от улицы Малой Набережной в Миассе. Об этом сообщает ЦУР Челябинской области, который зафиксировал сообщения взволнованных местных жителей.

По словам миасцев, за несколько дней бобры подгрызли стволы нескольких тополей так, что деревья могли рухнуть и на дома, и на линии электропередачи. В ситуации разбирался начальник территориального отдела «Южный» Руслан Ветлугин. После того как он обследовал место, деревья повалили организованно с помощью спецтехники. Место расчистят, но как отреагируют на такое несанкционированное вмешательство в процесс стройки бобры, которые уже все запланировали, неизвестно.

На фото: бобер Константин из национального парка «Зюраткуль», который к данному инциденту не имеет никакого отношения.