Бобер заблудился на автопарковке в Челябинске

Животное заметили возле одного из жилых домов по улице Труда

В Челябинске вызволили бобра, который заблудился на автопарковке.

Неравнодушные граждане, заметив дикое животное, обратились к специалистам регионального Минэкологии, которые помогли зверю добраться до водоема.

«Животное укрылось за одной из машин, но его удалось поместить в коробку, отвезти за город и выпустить в естественную среду обитания», — рассказали в министерстве.

Там пояснили, почему бобер мог оказаться в несвойственной ситуации:

«Весной двухлетние животные (как в данном случае) покидают свои поселения и отправляются на поиски новых, не занятых другими семьями, территорий. В этой ситуации задача человека — помочь бобрам добраться до водоема», — рассказали в Минэко.

В министерстве также обратили внимание на правильное поведение граждан в случае обнаружения дикого зверя и напомнили телефон горячей линии по вопросам охраны, федерального надзора и регулирования использования животного мира и их среды обитания: +7-919-335-91-59.