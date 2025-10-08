Блюстители прав человека: институт уполномоченного в Челябинской области отмечает 15‑летие

Сотрудников аппарата поздравил губернатор Алексей Текслер

Губернатор Алексей Текслер принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию института уполномоченного по правам человека в Челябинской области, и вручил региональные награды работникам ведомства.

В своем выступлении глава региона отметил значимость институции для Южного Урала.





«Уполномоченный по правам человека — не просто должность или особый общественный статус, это очень важный и эффективный инструмент защиты конституционных прав граждан. Мы искренне гордимся, что Челябинская область в числе первых ввела у себя этот институт уполномоченных по правам человека. И с 2020 года должность регионального омбудсмена занимает Юлия Сударенко — прекрасный юрист, профессионал, неравнодушный и чуткий к чужой беде человек», — обратил внимание Алексей Текслер.





Глава региона выразил благодарность всем сотрудникам аппарата уполномоченного, общественным помощникам, социальным партнерам, а также ветеранам института за неравнодушие, профессионализм и вклад в защиту прав и свобод жителей Челябинской области.





«Работа на этом посту — не просто выполнение служебных обязанностей, а искреннее стремление сделать Челябинскую область еще более открытой, более справедливой для каждого жителя. За 15 лет были преодолены многие трудности, решены сотни тысяч вопросов. Деятельность по правам человека стала символом надежды, уверенности в торжестве справедливости для всех жителей региона», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор обратил внимание на значимые общественные инициативы, реализуемые при поддержке аппарата уполномоченного по правам человека.

Одна из таких инициатив — ежегодный кинофестиваль «Надежда». Этот уникальный проект направлен на гуманизацию общества, формирование толерантности и поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.





В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения сотрудников аппарата и общественных помощников, отличившихся в деле защиты прав и свобод человека.

За вклад в обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Челябинской области губернатор вручил региональному уполномоченному по правам человека Юлии Сударенко медаль «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, вручил награды сотрудникам аппарата уполномоченных по правам человека, правам ребенка и защите прав предпринимателей.





«От лица всех неравнодушных людей Челябинской области я хочу поблагодарить губернатора Алексея Текслера за то, что он понимает значимость нашего института, всегда нам помогает и поддерживает», — акцентировала Юлия Сударенко.

Деятельность уполномоченного по правам человека в Челябинской области направлена на защиту и восстановление прав граждан, улучшение качества жизни и повышение правовой грамотности населения. За пять лет сотрудники аппарата рассмотрели более 23 тысяч обращений.