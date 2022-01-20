«Блюда от верблюда»: в Челябинской области создадут кулинарную книгу с рецептами народов России

Этнокультурный гастрономический проект посвящен Году культурного наследия народов региона

В четверг, 20 января, в Челябинске состоялось открытие Года культурного наследия народов России. Ассамблея народов Челябинской области и Челябинская областная универсальная научная библиотека (ЧОУНБ) подписали Соглашение о сотрудничестве. На мероприятии анонсировали старт этнокультурного гастрономического проекта «Блюда от верблюда. Какой на вкус Южный Урал». Его итогом станет электронная книга с уникальными рецептами различных народов, которые проживают в Челябинской области.

2022 год в стране по указу президента Владимира Путина объявлен Годом культурного наследия народов России. В этом году особое внимание будет уделяться развитию самобытных традиций, ремесел и искусств народов России. По всей стране будут проводиться этновыставки, национальные фестивали и многое другое.

В Челябинской области проживает более 150 различных национальностей и народностей. В нашем регионе к освещению Года культурного наследия народов России подошли «со вкусом».

«В нашем регионе стартует этнокультурный гастрономический проект. Команда сотрудников библиотеки отправится в районы Челябинской области на поиски интересных национальных рецептов. И мы планируем создать книгу о традициях кухни южноуральцев. Приглашаем в команду журналистов, этноблогеров, фотографов, поваров, историков кулинарии. Итогом работы станет электронная кулинарная книга, а также виртуальная „вкусная карта“, которой смогут воспользоваться путешественники гастротуров», — рассказала замдиректора ЧОУНБ Наталья Соловьева.

Ключевым событием мероприятия стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Ассамблеей народов Челябинской области и ЧОУНБ в рамках Года культурного наследия народов Челябинской области.

«Челябинскую область можно назвать „мини-Россией“. Ведь из 192 народностей, которые есть сегодня в стране, более 150 проживают и на территории нашего региона. Это башкиры, татары, чуваши, есть большие немецкие, армянские диаспоры. Сегодня мы подписали соглашение с Публичной библиотекой. И те решения, которые мы будем совместно принимать, будут распространяться и на другие библиотеки области, школы, детсады и другие учреждения», — отметил председатель Совета Ассамблеи народов Челябинской области Ханахмед Гюлов.

В мероприятии также приняли участие представители Молодежной ассамблеи народов Челябинской области, Центра народного единства, представители национальных центров и ассоциации иностранных студентов.