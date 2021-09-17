Блокадникам и защитникам Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

Решение о такой единовременной выплате подписал Владимир Путин

В пятницу, 17 сентября, президент России Владимир Путин предложил выплатить по 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда, сообщают «Известия».

«Предлагаю провести единовременную выплату гражданам России, награжденным медалью „За оборону Ленинграда“ и знаком „Жителю блокадного Ленинграда“, постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей», — приводят цитату российского лидера наши коллеги.

Единовременную выплату приурочили к 80-летней годовщине открытия Дороги жизни, которая помогала снабжать Ленинград в годы войны.

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