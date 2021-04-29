Блогеры снимут фильм о красивых местах Челябинской области

Приезд звезд соцсетей поможет разрушить некоторые стереотипы о регионе

Начинающие и известные блогеры приедут на Южный Урал в рамках масштабного блог-тура по стране. Во время путешествия с их участием снимут фильм о Челябинской области, проведут мастер-классы для местных жителей и расскажут о самых интересных местах области своей многомиллионной аудитории.

Челябинскую область посетят два наставника проекта «ТопБЛОГ» — актер Сергей Штепс (1,5 млн подписчиков в «Инстаграме» и 1,4 млн в «ТикТоке») и путешественница Анастасия Торшина (аудитория — 2,3 млн в «Яндекс.Дзен»), а также их подопечные — микроблогеры, одержавшие победу в проекте.

Гостей ждет поездка на одно из чистейших озер России Тургояк, где они обучатся яхтингу и посетят остров Веры, знаменитый доисторическими сооружениями — мегалитами и древними стоянками неандертальцев. Кроме того, они увидят самый крупный осколок Челябинского метеорита и совершат прыжок с Айских притесов. Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, приезд блогеров поможет разрушить некоторые стереотипы о регионе.

«В сознании многих россиян Челябинская область — это только лишь промышленный край с множеством заводов и производств. Но это абсолютно не так. У нашего региона еще и очень интересная история и богатая культура. И с помощью блог-тура „Россия — страна возможностей“ мы хотим продемонстрировать именно эту нашу сторону. Мы покажем, что Челябинская область может стать туристическим центром, где есть уникальная возможность прикоснуться к самым истокам человеческой летописи, увидеть уникальные археологические и природные памятники», — рассказал Алексей Текслер.

Помимо начинающих и звездных блогеров в Челябинскую область отправится профессиональная съемочная группа. По итогам путешествия о регионе будет снят фильм, главная задача которого — повысить туристическую привлекательность области.

«Я родился в Челябинской области в небольшом городе Чебаркуле и, конечно же, мечтаю, чтобы моя малая родина росла и развивалась. Кроме метеорита и суровых ребят у нас есть что посмотреть! Например, здесь очень много прекрасных озер и живописных шиханов. Это настоящие места силы. И я планирую показать все эти красоты своим подписчикам. Думаю, они будут приятно удивлены, а мой „ТикТок“ и „Инстаграм“ пополнятся новыми интересными роликами», — поделился планами Сергей Штепс.

Челябинская область вошла в число регионов блог-тура «Россия — страна возможностей» в результате народного голосования в соцсетях. Область выиграла не просто визит звезд соцсетей, но и возможность пообщаться с ними для местных жителей. Так участники блог-тура проведут мастер-класс для начинающих трэвел-блогеров в пространстве креативных индустрий Svoboda2.