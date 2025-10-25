Блогер из Челябинска стала одним из победителей Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Ее медиапроект «Мы – значимые взрослые» высоко оценили эксперты

В Калининградской области назвали имена победителей пятого, юбилейного сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это 29 блогеров из 18 российских регионов, в том числе Евгения Аржанова из Челябинской области. Ее медиапроект «Мы — значимые взрослые» о влиянии взрослых на подрастающее поколение был высоко оценен экспертами, сообщили в пресс-службе проекта.

Участие в проекте, который стартовал весной 2025 года, приняли 24,5 тысячи блогеров со всей страны. За полгода они прошли обучение, нашли вдохновляющие темы и создали интересные медиапроекты. Эксперты внимательно рассмотрели каждый блог и выбрали лучших авторов, имена которых прозвучали на торжественном закрытии медиафорума «ТопБЛОГ».

В числе победителей — учитель, советник и наставник Евгения Аржанова из Челябинска. Пройдя обучение, она создала медиапроект «Мы — значимые взрослые», посвященный социальной ответственности взрослых и их влиянию на подрастающее поколение.

«Для меня блогинг — это продолжение педагогической миссии, возможность вдохновлять, воспитывать и объединять вокруг добрых и правильных смыслов. Я уверена, что хорошему и плохому детей учат взрослые, и каждый из нас несет ответственность за то, какой пример подает. В своем проекте я подняла вопрос осознанного поведения родителей, педагогов и блогеров в цифровом пространстве»,— поделилась Евгения Аржанова.

Победители пятого сезона проекта получат сертификаты на прохождение программы «Маркетинг в интернете» от Президентской академии, доступ к курсу «Секреты спикера» от бизнес-тренера и писателя Нины Зверевой в «Знание.Академия», а также годовую подписку на VK Музыку.

Перед финалом проекта 150 сильнейших блогеров из 50 регионов на медиафоруме «ТопБЛОГ» обсуждали тренды, участвовали в различных дискуссиях, создавали социально значимый контент и решали реальные кейсы. Например, разрабатывали идеи UGC-акции для Института развития интернета и создавали эксклюзивный контентный проект о путешествиях для национального мессенджера MAX.

«За пять лет „ТопБЛОГ“ вырос в мощное сообщество, где рождаются лидеры мнений и формируется ответственное отношение к каждому слову. Мы гордимся участниками проекта — их искренностью, упорством, желанием расти и меняться вместе со своей аудиторией. Именно из таких людей складывается лицо современной России»,— отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.