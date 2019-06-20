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/ Блогер Илья Варламов сообщил, что к 2030 году почти все челябинцы будут ездить на машине

Блогер Илья Варламов сообщил, что к 2030 году почти все челябинцы будут ездить на машине

Известный интернет-автор снова побывал в южноуральской столице.
сегодня в 14:21
  |  Общество

В начале июня блогер Илья Варламов приезжал в Челябинск, где провел бесплатную лекцию по благоустройству города. После прогулки по южноуральской столице в обзоре на своем YouTube канале блогер указал на ошибки, которые увидел в работе представителей дорожного хозяйства. Илье Варламову не понравились широкие магистрали, которые продолжают строить, отсутствие тротуаров и подхода к остановкам, вырубленные деревья и слишком большое количество парковок, которые никак не регулируются.

Планируется, что к 2030 году почти все жители Челябинска будут ездить на автомобилях. А пока в городе нет безопасного пешеходного перехода в месте, где удобно переходить. Из-за многополосных дорог пешеходы переходят улицу в неположенном месте. Также нет нормальных тротуаров, пешеходы вынуждены делить дорогу с автомобилями, а это приводит к шуму рядом с дорогами. Не оборудованы нормальные трамвайные остановки, людям приходится выходить на дорогу. Маршрутки забивают остановку, встают в 2 ряда и высаживают пассажиров прямо на проезжую часть. Троллейбусы не могут из-за этого нормально подъехать. Маршрутки — это первый признак деградации общественного транспорта. — рассказал на своем YouTube канале Илья Варламов.

О дорожных проблемах знают власти Челябинска. Замечания по этому поводу делал Алексей Текслер еще в первые дни работы на посту руководителя Челябинской области. Глава региона говорил о неудобствах жителей, и в частности пешеходов. Отдельно Алексей Текслер отметил ситуацию с транспортом, он попросил составить «дорожную карту» развития автобусной, троллейбусной и трамвайной сети, но остался неудовлетворен.

В начале апреля поручил мэрии разработать концепцию развития общественного транспорта в Челябинске. Получил на стол документ, в котором нет ни актуальных данных о состоянии системы общественного транспорта, ни анализа причин, как мы пришли к такой критической ситуации, ни четких планов. Выделять 7 миллиардов рублей под такой размытый проект — это очень сомнительная история. Вынужден еще раз подчеркнуть для всех: по-старому уже не будет. Необходимо привлечь экспертов, учесть передовой опыт, а если в штате руководителей в городской администрации не хватает компетенций — принять кадровые решения. — так о проекте мэрии высказался Алексей Текслер.

Отметим, что большое количество работ по преображению города, в том числе транспортной сети, завершится к 2020 году. Именно в это время в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС.

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Комментарии

Артур Хусаинов
15:20, 20.06.2019
валить от сюда надо, а не машину покупать
Сергей Булычев
15:12, 20.06.2019
к 2030 году они не только не смогут себе машину, но даже бензин будет как роскошь

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