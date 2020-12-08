Блогер Илья Варламов назвал Челябинск одним из самых «маршруточных» городов России

Рассказываем, как в столице региона решается транспортный вопрос.

Челябинск попал в топ-10 самых «маршруточных» городов России. В столице Южного Урала зафиксирована наибольшая концентрация этого вида общественного транспорта, в сравнении с другими. Это следует из доклада «Императивы развития транспортных систем городов России», «Высшей школы экономики», на который на своей странице в «Живом журнале» обратил внимание блогер и урбанист Илья Варламов.



Он обратил внимание на то, что парк больших автобусов начинал сокращаться с 1990 года, а численность маршруток в период с 2010, когда их начали считать в Росстате, до 2018 года оставалась на стабильном уровне. Также блогер заметил, что доля маршрутных такси в некоторых российских городах превышает 80%. К их числу относится Челябинск, а также Волгоград и Уфа.

«В настоящее время повсеместно линии и маршруты общественного транспорта в городах России работают (за небольшим исключением, в основном из московской практики) в общем потоке транспортных средств, без каких-либо приоритетов в движении. С учетом описанного выше дисбаланса спроса/предложения на ресурсы улично-дорожной сети это означает, что маршрутные автобусы (так же как и трамваи) стоят в тех же пробках, что и прочие транспортные средства»,— гласит доклад ВШЭ.

На основе этого доклада урбанист составил собственный топ «маршруточных» городов России. В нём Илья Варламов обозначил те мегаполисы, где данный вид транспорта преобладает над другими. Челябинск блогер поставил на второе место. Выше расположился только один город — Волгоград.

Отметим, что сейчас в транспортный вопрос, как в Челябинске, так и во всей области находится на контроле региональных властей. Совсем недавно столица Южного Урала получила 11 новых низкопольных автобус. Всего на их покупку было выделено 400 миллионов рублей, а вся партия должна прибыть в город до четверга, 10 декабря. Новые автобусы приспособлены для перевозки маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками. В салоне установлены видеокамеры, роутеры с раздачей Wi-Fi и USB-порты для подзарядки гаджетов. Также они подключены к системе ГЛОНАСС. Добавим, ещё в прошлом году для обновления парка Челябинска закупили 66 автобусов на газомоторном топливе. На их приобретение было направлено 760 миллионов рублей.