Блог школьницы из Челябинской области стал одним из победителей всероссийского конкурса

Арина Маркушина рассказывает в своем телеграм-канале о путешествиях по России

Школьница из Челябинской области Арина Маркушина вошла в число победителей третьего сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в категории «Блогеры». Об этом сегодня, 18 сентября, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

Проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». В новом сезоне конкурса были отобраны 102 финалиста из 44 регионов России, из которых выбрали 21 победителя. В их число вошла и юная представительница Южного Урала.

«Я делюсь своей жизнью, видеороликами и фотографиями из путешествий, а также способами стать участником конкурсов, которые дают шанс попасть в место, где твоим талантам есть место! Участие в проекте „ТопБЛОГ“ дало мне старт для самореализации и продвижения блога. Именно этот проект замотивировал меня создать свой телеграм-канал и собрать своих единомышленников», — поделилась Арина Маркушина.

По словам заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Агафонова, менее чем за полгода участники проекта «ТопБЛОГ» собрали в общей сложности более 620 тысяч подписчиков.

«Это потрясающий результат, ведь многие из вас начинали развивать свои блоги, имея всего нескольких десятков подписчиков. Представляю, сколько труда и времени вы вложили в то, чтобы достигнуть столь впечатляющих результатов», — сказал он.

Как один из лидеров проекта, Арина перешла в категорию «ТопБЛОГеры» и продолжит соревноваться за звание абсолютного победителя.