Выигравшая самое дорогое лекарство в мире девочка из Челябинска стала героиней блога о СМА

Родители малышки рассказывают в нем о жизни особенного ребенка

В Челябинске набирает популярность блог семьи Кубышкиных, чья дочь Василиса выиграла в лотерею самое дорогое лекарство в мире. У малышки диагноз «спинально-мышечная атрофия», и единственное лекарство, способное остановить болезнь, стоит 175 миллионов рублей. В прошлом году производитель этого препарата разыграл 100 доз по всему миру, одна досталась челябинке.

После того как Василиса получила самое дорогое лекарство в мире, семья Кубышкиных создала свой блог, в котором рассказывает о жизни и восстановлении девочки. К настоящему моменту на аккаунт подписаны более трех тысяч пользователей.

Красивые фото и видео повествуют читателям о том, как сейчас живет счастливая семья. Мама девочки Виктория Кубышкина осознала, что с помощью блога может рассказать другим людям, как активно и счастливо можно жить даже с тяжелой болезнью.

«Моя миссия в том, чтобы, во-первых, показать людям, что человек — это прежде всего доброе сердце, красивые мысли, интересные взгляды на жизнь. Во-вторых, показать своей особенной малышке — нет пределов и рамок», — пишет на своей странице Виктория Кубышкина.

Вместе с дочерью Виктория планирует посещать культурные учреждения города. Своей проект они назвали «Большое путешествие маленькой колясочки». Благодаря такому формату мама и дочка покажут, что с особенным ребенком можно вести активный образ жизни, а также проверят готовность городских заведений к приему ребенка на коляске.