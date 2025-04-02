Близкие раненых и погибших участников СВО получат дополнительный отпуск

Закон об этом приняли депутаты Госдумы

Дополнительный отпуск смогут оформить близкие участников СВО, получивших ранение. Такой закон приняли депутаты Государственной думы РФ, сообщает пресс-служба Думы.

«Родители, супруги и дети, в том числе совершеннолетние, участников СВО, находящихся на лечении или реабилитации, получат право на дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней», — отмечают в пресс-службе.

Это позволит близким бойца оказать ему помощь в поправке здоровья и, как ожидают законотворцы, ускорит реабилитацию.

В случае гибели участника СВО родители, вдовы, вдовцы и дети погибшего смогут оформить дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до 14 дней.

Между тем ветеранам СВО предоставили право внеочередной медицинской помощи в Челябинской области.