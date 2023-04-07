Благовещение отмечают православные христиане 7 апреля

Это один из важнейших церковных праздников

Сегодня, 7 апреля, православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из важнейших христианских праздников, он входит в число двунадесятых и всегда отмечается в одну и ту же дату. Подробнее об истории праздника, его смысле и традициях — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

Как писал евангелист Лука, в этот день Деве Марии явился ангел Гавриил и сообщил ей благую весть о том, что она станет матерью Сына Божия — Христа. Считается, что это была первая благая весть после того, как Адама и Еву изгнали из рая из-за их греха.

Значение праздника

Этот праздник важен для христиан потому, что ангел Гавриил, по сути, сообщил, что в скором времени на свет появится Спаситель, который искупит грехи людей и даст им надежду на то, что они смогут попасть в рай и жить вечно.

Традиции

На Благовещение у наших предков была традиция выпускать птиц. Сначала они ловили их в лесу, осторожно сажали в клетки, а потом выпускали на волю. На Руси верили, что лесные птицы отблагодарят их за спасение, ходатайствуя за них перед богом. А летящие в этот день в небо голуби символизируют благую весть о рождении Христа.

Традиция выпускать белых птиц на волю после литургии существует во многих храмах.

Также на Благовещение на Руси пекли пресные лепешки — просфоры. Их относили в храм для того, чтобы священнослужитель освятил их, а затем съедали натощак. Крошки от просфор принято было добавлять в корм животным.

Конечно же, верующие в этот день посещают праздничные службы в храмах.

Запреты

На Благовещение запрещено выполнять тяжелый физический труд, а также заниматься бытом: стирать, делать уборку.

Не следует вступать в брак — считается, что он будет несчастливым, а женщина рано овдовеет. Церковь на Благовещение не венчает.

Нельзя в этот день стричься, делать прически, красить волосы или заплетать косы, иначе все эти процедуры лишат их здоровья.

Как и в любой другой праздник, на Благовещение запрещено ругаться, сквернословить, обижаться самому и обижать кого-то.

Народные приметы