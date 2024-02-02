В 2024 году в Челябинске в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» состоится благоустройство 8 общественных территорий. Завершить все работы должны до 1 сентября. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер, сообщила в своем телегам-канале глава города Наталья Котова.
В этом году в Челябинске благоустроят парки в Курчатовском и Калининском районе, парк «Плодушка», улицу Свободы, набережную Первого озера, «Треугольник» у ТРК «Родник» и скверы в поселке Смолино и напротив «Михеевского» рынка.
«Работа по контрактованию, проведенная еще прошедшей осенью, позволяет нам начать работы сразу, как только позволит погода. Территория Челябинске, как и в прошлые годы, будет благоустраиваться и по другим программам», — отметила Наталья Котова.
Благоустройство пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициатором которого является президент России Владимир Путин.
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