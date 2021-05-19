Благоустройство новой набережной в Челябинске завершат к 20 августа

На сегодня общая готовность новой набережной составляет почти 55%

В Челябинске утром 19 мая глава города Наталья Котова посетила стройплощадку новой набережной реки Миасс. На данном этапе подрядчик оценивает готовность объекта на 10% от объемов, запланированных на этот год. Общая готовность будущей набережной составляет почти 55%. Однако сомнений в том, что все работы завершат до 20 августа, нет, сообщили в мэрии.



Сейчас рабочие прокладывают сети наружного освещения, а также ливневого водоотводного лотка. Выполнены подготовительные работы, на следующей неделе начнут укладывать гранитную плитку будущей набережной.

Уже намечен Сквер искусств, где разместят детские площадки с безопасным покрытием и другие зоны отдыха. По берегу Миасса появится прозрачное ограждение, чтобы беспрепятственно смотреть на воду. Кроме того, его обещают сделать прочным.

На данный момент претензий к подрядчику нет. Об этом рассказала глава города Наталья Котова, заявив, что надеется на добросовестность компании.

«Они практически не отстают от графика. Выполнен большой объем работы, который физически выглядит как небольшой, но он довольно-таки объемный и трудоемкий. Поэтому очень надеемся, что за две недели мая и июнь будет выполнен основной объем работ: по укладке гранитной плитки и по вывозу грунта, который служил основанием для того, чтобы смонтировать подпорную стенку», — прокомментировала Наталья Котова.

Также глава города заявила, что, когда подрядчик добросовестный, строительство курировать приятнее. Поэтому сейчас речи о расторжении контракта с компанией «Строймеханизация» не идет, но оплата будет производиться после подтверждения выполненных объемов работ.

Напомним, реконструкцией пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс занимается компания «Строймеханизация». Проект предусматривает создание многоуровневой набережной длиной 502 метра и шириной 15 метров. На ней появятся кафе, магазины и прокат спортинвентаря. Включены детские площадки, велодорожки, велопарковка, а также Сквер искусств с амфитеатром.

Обновленную набережную дополнят арт-объектами, скамьями и туалетами. Также проведут озеленение, установят новое освещение и видеонаблюдение.