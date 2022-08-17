Благоустройство карьера и прибрежной зоны в челябинском поселке Новосинеглазово завершат в сентябре

На обновленной территории появятся детские площадки и зоны отдыха

В Челябинске ко Дню города в поселке Новосинеглазово появится новое общественное пространство. Работы по благоустройству водоема и прибрежной зоны планируют завершить в сентябре. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь идет о карьере, расположенном между домами по улицам Громова, Ключевой и Челябинской. Проект реализуют благодаря программе «Инициативное бюджетирование». На работы из бюджета направили около 14 миллионов рублей, еще 1,3 миллиона рублей вложила Объединенная металлургическая компания.

«На сегодняшний день смонтировано наружное освещение, проведена санитарная и формовочная обрезка деревьев. Отметим, что все деревья на данной территории будут сохранены. На будущий год планируется организация видеонаблюдения и асфальтирование», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Также здесь появятся пешеходные дорожки, зоны отдыха и детские площадки. Для отдыхающих установят скамейки и урны. Спуск к воде организуют в виде амфитеатра.

Напомним, ранее мы сообщали, что дно карьера очистят от мусора и ила. Раньше там добывали скальный грунт, много лет водоем и территория вокруг находились в плачевном состоянии. В июне на карьере высадили гиацинты для очищения воды. В планах — высаживание лилии и кувшинки.