Благоустройство и обновление инфраструктуры в селах Челябинской области — на особом контроле губернатора

До конца года в регионе завершат работы над 51 проектом

В 2024 году в Челябинской области на модернизацию сельских территорий направлено 174 млн рублей. Это позволяет благоустраивать парки, ремонтировать дороги, строить спортивные сооружения. Где ждут преображения и почему это важно, рассказали в региональном правительстве.

Динамичное развитие муниципалитетов — одно из приоритетных направлений развития области. Для этого в регионе реализуется программа комплексного развития сельских территорий.

«Благодаря ей в области отремонтировали десятки клубов, школ, библиотек, детских садов, строятся новые спортивные объекты. На особом контроле — благоустройство и модернизация инфраструктуры», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

До конца года в области реализуют 51 проект в 16 муниципалитетах, 43 проекта из них уже реализованы. Так, в селе Октябрьском в этом году началось строительство плавательного бассейна, его планируют сдать уже в следующем году. Также жители сел могут по программе улучшать свои жилищные условия: приобретать или строить дома на социальные выплаты.

Важным направлением является привлечение в села молодых специалистов. Для этого агропредприятия привлекают студентов (расходы на оплату труда и проживание практикантов компаниям субсидируются), а сами села меняют свой внешний облик, чтобы быть привлекательнее. Например, в поселке Южном Агаповского района появилось общественное пространство с пешеходными дорожками, скамейками, современным освещением, фермеры посадили в парке деревья, проведена газификация. В деревне Султаново Кунашакского района появилась спортивная площадка, где уже состоялся первый товарищеский футбольный матч.

Также по программе обустраивают мемориалы погибшим в годы Великой Отечественной сельчанам. А в селе Тарутино Чесменского района восстановлен бюст герою Гражданской войны и обустроена Аллея Памяти.