Благоустройство Челябинска: врио мэра не устроили задержки в сдаче объектов

Алексей Лошкин проверил работы на общественных пространствах Челябинска

Лейтмотив рабочей поездки врио мэра по объектам благоустройства Челябинска — тщательное исполнение сроков контрактов и гарантийных обязательств.

Алексей Лошкин 25 октября побывал на трех общественных пространствах: на набережной в Чурилово, в парке в Калининском районе и сквере в Курчатовском.

На всех трех объектах подрядчики не уложились в сроки по контрактам. Особенно затянулись работы на набережной. Между тем жители ждут новых локаций для отдыха и спорта.

Врио главы города напомнил, что заказчику (в данном случае администрациям районов) надо устанавливать реалистичные сроки и контролировать их. А подрядчик должен исполнять принятые обязательства.

В следующем году появятся новые нацпроекты. Недопустимо переносить на них старые привычки срывать сроки, отметил Алексей Лошкин.