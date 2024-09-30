Благоустройство Челябинска: как тротуарная плитка меняет пространство к лучшему

Городские пространства преображаются с помощью тротуарной плитки от производителя из соседней области

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Челябинск меняется на глазах. При благоустройстве улиц и придомовых территорий используется все больше новых трендов, старые решения уходят в прошлое. Интересные городские проекты радуют глаз и делают жизнь горожан комфортнее.

Существенно преобразилась набережная реки Миасс, теперь она стала настоящим центром притяжения для жителей города и его гостей. Изюминкой набережной стал гастропарк — локация объединила около 20 кафе и ресторанов в самом центре Челябинска. Территория гастропарка — настоящий рай для эстетов: многие заведения имеют панорамные окна и уютные летние веранды с видом на реку. Поблизости расположены мягкий кинотеатр, боулинг, бильярд и самое высокое всесезонное колесо обозрения в России (73 метра).

При благоустройстве общественных объектов часто используют белый и серый цвет плитки



Изменился до неузнаваемости сквер у дворца спорта «Юность». Концепцию благоустройства разрабатывал комитет архитектуры города на основании опросов, проведенных среди челябинцев. На площадке сняли старое асфальтобетонное покрытие, площадь замостили плиткой «Поревит».





Тротуарная плитка белого и серого цвета на территории ДС «Юность»



Настоящим подарком для горожан стал новый сквер с прогулочными тропинками, велодорожками, спортивными площадками, игровыми зонами, фуд-кортом и скейт-парком. Пространство получилось уютным и зеленым: у «Юности» высадили липы, березы, остролистные клены, яблони и почти 3000 кустарников — барбарис, кизильник, сирень, можжевельник. Полторы тысячи квадратных метров территории занял газон. Сквер стал любимым местом для прогулок и отдыха.

Не последнюю роль в преображении Челябинска сыграл завод «Поревит». Тротуарную плитку его производства все чаще можно увидеть на улицах города. Факт того, что ее выбирают для укладки на самых популярных объектах, говорит о доверии к производителю и неизменно высоком качестве продукции.





Завод тротуарной плитки оснащен автоматизированной немецкой линией

«Благодаря высокому качеству плитка „Поревит“ активно применяется по всему УрФО для благоустройства городской среды и жилых комплексов. Согласно протоколам лабораторных испытаний плита имеет высокие показатели прочности (В22,5-30) и долговечности (высокая морозостойкость F200, устойчивость к истиранию). Благодаря этому мы даем на нее официальную гарантию 10 лет — это в пять раз больше, чем гарантия, предъявляемая по закону к бетонным изделиям. А срок службы ее составляет не менее 30 лет», — рассказал инженер по строительству завода «Поревит» Николай Фокин.

Не так давно торговый дом «Поревит» открыл представительство в Челябинске.





Офис «Поревит» в Челябинске

Тротуарную плитку «Поревит» укладывают в общественных пространствах, на территории жилых комплексов и частных домов. Такая брусчатка украсит любой объект и прослужит долгие годы. Ее сразу можно заметить на фоне другой брусчатки: она необычная по форме, яркая и может придать изюминку любому месту.

Завод «Поревит» выпускает по-настоящему широкий ассортимент тротуарной плитки. В наличии 45 различных форм — от классических до нестандартных с фактурой дерева или камня. Каждая может быть выполнена в 40 цветовых решениях.

Напомним, что завод тротуарной плитки «Поревит» работает с 2020 года в г. Ялуторовске (Тюменская область). Осенью 2024 года запускается еще один завод — в Екатеринбурге. Поэтому смело можно сказать, что в ближайшие годы парки, жилые комплексы и частные дома в Челябинске и области будут становиться еще красивее.

Получить больше информации о заводе и продукции можно на сайте porevitplitka.ru и по телефону +7 (351) 216-34-34.

Увидеть тротуарную плитку и приобрести продукцию завода «Поревит» можно в фирменном офисе в Челябинске по адресу: ул. Петра Сумина, 24.

ООО Торговый дом «Поревит», porevitplitka.ru

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