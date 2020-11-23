Благоустроенный сквер появится на территории ГКБ № 6

За улучшение территории проголосовали жители Челябинска.

На территории челябинской ГКБ № 6, которая расположена в Металлургическом районе города, появится благоустроенное место отдыха. За улучшение сквера медучреждения проголосовали жители областной столицы.



Опрос по теме благоустройства территории проходил на портале «Активный житель 74». Сам сквер расположен между корпусами ГКБ № 6. Всего, как сообщили «Первому областному» в мэрии Челябинска, в голосовании приняло участие 1 200 человек, 44% из которых сами либо лечились в этой больнице, либо — навещали родственников.

«9,3% проходят через сквер по пути домой, на работу или учебу, 46% проголосовавших — никогда там не были. Тем не менее, подавляющее большинство, а это более 97%, поддержали инициативу о создании на территории больницы условий для комфортного отдыха как самих пациентов, так и медицинского персонала»,— добавили представители администрации Челябинска.

На территории больницы поставят удобные скамейки, урны для мусора и наружное освещение. Также будет обустроена пешеходная дорожка от остановки и смонтированы перила для удобства маломобильных групп населения. Администрация Металлургического района планирует приступить к работам в начале 2021 года.