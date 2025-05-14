Благотворительный субботник пройдет на территории детской больницы в Челябинске

Принять участие в акции может любой желающий

Благотворительный субботник пройдет 17 мая на территории Челябинской областной детской больницы, рассказали в пресс-службе благотворительного движения «Искорка Фонд».

Во время субботника волонтеры высадят цветы, побелят деревья и проведут другие работы по благоустройству территории под окнами онкогематологического корпуса. Акция направлена на поддержку детей, которые борются с онкологией и месяцами лежат в стационаре.

«Мы верим, что даже небольшие изменения поднимут настроение детей и укрепят их надежду на выздоровление», — говорят в «Искорка Фонде».

Волонтеров просят взять с собой садовые инструменты (лопаты, инструменты для прополки), перчатки, если есть такая возможность. Ориентировочная продолжительность субботника — два часа. Начало в 10:00. После работы участников ждет дружеское чаепитие.

Присоединиться к субботнику может каждый желающий, позвонив по телефону 8-919-319-14-14.