«Благополучия в каждый дом»: Наталья Котова обратилась к челябинцам в канун Нового года

И поздравила горожан с наступающим праздником

Глава Челябинска Наталья Котова записала праздничное обращение к землякам. Мэр поздравила челябинцев с праздником и рассказала, чем запомнился год уходящий.

«2020-й год принес серьезные испытания, но в то же время он закалил нас, сделал сильнее, научил быть внимательней и заботливей. Для Челябинска это был год существенных изменений. Наверняка каждый из вас заметил, что город стал современней, удобней, зеленее и ярче. В канун новогодних праздников принято строить планы и загадывать желания. Мне хочется, чтобы наш город продолжал развиваться и становился все более привлекательным. В наступающем году администрация Челябинска продолжит серьезную работу в этом направлении. От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи и счастья! Пусть новый год принесет благополучие в каждый дом!» — сказала Наталья Котова.

Ранее свое новогоднее поздравление озвучил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.