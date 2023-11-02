Бизнесмены Челябинской области могут получить почти 8 миллионов на развитие пляжей

Заявки на конкурс принимаются до 9 ноября

Предприниматели в Челябинской области могут получить до 7,8 миллиона рублей на развитие пляжей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Деньги можно получить как на создание новых туристических объектов, так и на улучшение имеющихся.

Субсидия предоставляется на создание или развитие имеющихся пляжей на берегах рек, озер и водохранилищ. Также средства могут пойти на покупку оборудования, экипировки и создание пунктов общественного питания. Важно, чтобы места отдыха были доступны людям с ограниченными возможностями.

«Озера — визитная карточка Челябинской области. Жители и гости региона должны иметь возможность насладиться не только красотой водных объектов, но и по достоинству оценить обустроенные места отдыха. С этой целью юридическим лицам и предпринимателям предоставляются субсидии на развитие туристической инфраструктуры», — отметил замгубернатора Александр Богашов.

Заявки на субсидии принимаются до 9 ноября. Детальные условия для предпринимателей размещены на сайте регионального правительства.