Бизнесмен из Златоуста подал иск в суд на блогершу Ивлееву за развратные видео

Ролик ему случайно попался на одном из видеохостингов

Общественный деятель, бизнесмен и благотворитель из Златоуста Александр Морозов подал иск в суд на блогера Анастасию Ивлееву. Заявление основателя братства «Морозов-Златоуст» зарегистрировано 19 апреля 2023 года в Савеловском районном суде Москвы, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Телеграм-канал «Мэш» уточняет, что Александр Морозов случайно увидел видео блогерши на YouTube и ужаснулся тому, что предстало перед его глазами. По его словам, в ее видео присутствуют «разврат, асоциальщина и остальные смертные грехи».

Ранее общественный деятель записал видео, в котором сообщил, что подал несколько исков и на других блогеров, в том числе на Амирана Сардарова и Эварда Била. По его мнению, их поведение, которое они демонстрируют, разрушает традиционные и религиозные ценности.

Напомним, Александр Морозов почти 20 лет провел в колонии за убийства и вымогательства. Криминальный авторитет после выхода на свободу основал свое братство и решил «вычистить» Интернет-пространство от пранков, унижений и нецензурной брани. Еще будучи заключенным Морозов приобрел большой опыт судебных тяжб с компаниями и крупными организациями.