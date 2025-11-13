Бизнесмен из Челябинской области заплатит штраф за загрязнение земли навозом

Исследования почвы выявили опасную концентрацию кишечной палочки

В Челябинской области предприниматель заплатит штраф за загрязнение сельхозугодий навозом. Речь идет о почти 60 гектарах земли в Нижнесанарском сельском поселении под Троицком, сообщили в Россельхознадхоре.

Тяжба о необходимости очистить земли длится уже больше полугода. Еще в апреле 2025 года инспекторы обнаружили на участках разливы и мутные пятна свиного навоза. Лабораторные исследования почвы выявили наличие общих колиформных бактерий в опасной концентрации, что свидетельствует о микробиологическом загрязнении земли. Такие бактерии могут привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта у человека. К ним относится в том числе кишечная палочка.

После проверки предпринимателю был выписан штраф в 20 тысяч рублей и выдано предписание о рекультивации земель. Землепользователь пытался оспорить эти меры в суде, но Калининский районный суд Челябинска оставил жалобу без удовлетворения.