Битва за юные души: XII Рождественские чтения в Челябинске посвятили вопросам нравственного воспитания

Участники обсуждали способы и методы ценностного противостояния России западной экспансии

В Челябинске стартовали XII областные Рождественские чтения на тему «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Масштабный форум, объединивший духовенство, педагогов, общественных деятелей и участников СВО, был посвящен острой дискуссии о том, как уберечь подрастающее поколение от разрушительных идей и воспитать его на основе традиционных ценностей. За дискуссией следил корреспондент ИА «Первое областное».









Тон мероприятию задал митрополит Челябинский и Миасский Алексий, указав на то, что современные вызовы носят фундаментальный характер.

«Специальная военная операция обнажила поистине цивилизационный конфликт. Победит Запад — и человечество будет состоять из индивидуумов, не имеющих ни национальности, ни религии, ни убеждений, ни моральных ценностей. Если нам удастся отстоять традиционные ценности — человек останется образом божьим, личностью, а не биороботом», — заявил владыка.





Он подчеркнул, что битва за души идет здесь и сейчас:

«Битва за души идет и в школьных классах, и в интернете, и в семье... Проиграв битву за подрастающее поколение сегодня, мы проиграем все. Наша задача — вернуться к традиционным ценностям России, власти, педагогов и общественности, и повлиять на формирование личности юных граждан нашей страны».

Эту мысль развила доктор исторических наук Наталия Таньшина, заявив, что ключевая роль в этом процессе принадлежит учителю:





«Учитель должен любить Родину. Только тогда свое Отечество полюбят дети, и фальшь они очень хорошо чувствуют. В профессию должны идти те, кто это любит».

Особую значимость мероприятию придало присутствие участников специальной военной операции. Рустем Гайсин, участник программы «Герои Южного Урала», обозначил общую задачу.





«Воспитание у молодежи патриотизма, духовной нравственности и культуры — это, в принципе, основная задача как нас, участников СВО, так и в целом страны. И это не только военно-патриотические лагеря, но и семья, школа, учителя», — отметил Рустем Гайсин.

Еще один участник программы «Герои Южного Урала Зенон Белов, высказал мнение о современной молодежи и важности передачи опыта:





«Молодежь все-таки не такая уж плохая, как часто пишут. Молодежь у нас духовитая, но это не значит, что воспитывать не надо. Нужна поддержка старших, необходимо передавать опыт поколений молодым».

Белов также предложил создать больше патриотического контента:

«Конечно, может быть, больше фильмов бы хотелось увидеть патриотических. В каких-то фильмах про священников, которые тоже многие на войне проявляли героизм. Необходимо показывать молодежи. Это положительный пример».

Общественный деятель, председатель Фонда 2020 Ирина Текслер подчеркнула, что противостоять идеологическому давлению нужно в том числе и мягкой силой.





«Мы живем в эпоху глобальных вызовов, когда в мировом сообществе размыто понятие о традиционных и семейных ценностях. Россия активно противостоит ценностной и духовной западной экспансии. Но противостоять можно и нужно не только оружием, но и словом, просвещением», — заявила она.

В рамках этой стратегии Ирина Текслер анонсировала новый просветительский проект — подкаст «Уроки истории» с отцом Игорем Шестаковым.

«Отец Игорь — патриот России и Южного Урала, историк, великолепный рассказчик. Мы решили сделать контент, который был бы интересен не только детям, но и взрослым», — сказала Ирина Текслер, пообещав запустить проект до Нового года.

Также в рамках чтений состоялось награждение победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя». Свои лучшие практики духовно-нравственного воспитания представили педагоги из разных уголков области.





Ольга Соболькина, педагог воскресной школы из села Клястицкого, создала православный театр.

«Мы специализируемся на мюзиклах и сказках, которые несут в концепте развитие, приход человека к Богу. Цель коллектива — не воспитать артиста, а воспитать детей в духе православия», — пояснила она.

В репертуаре театра, например, «Снежная королева» и «Тайна старого холста», где приключения знакомых героев переосмысливаются как путь к Богу через послушание.





Гран-при конкурса завоевала Елена Мирхайдарова из села Светлое с методическим пособием «Учение с увлечением» для уроков «Основы православной культуры». Ее подход включает интерактивные и дидактические игры.





«Например, я прошу детей назвать слова, которые ассоциируются с Рождеством или с православным храмом. Или объясняю, что „хамство“ пошло от имени сына Ноя — Хама, а „Воскресенье“ — от Воскресения Христова. Так дети через игру узнают терминологию и глубинный смысл православной культуры», — поделилась педагог.

Мероприятие завершилось с общей уверенностью в том, что объединение усилий Церкви, государства и общества в деле духовно-нравственного воспитания является залогом сильного будущего России.





«Просвещение — это питание души светом, который всегда связан с любовью и со смирением», — подытожил иерей Константин Корепанов.