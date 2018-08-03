/ Связисты сыграют в теннис и поднимут гирю на южноуральской «БИТве»

Соревнование поможет определить самого спортивного оператора связи.

Южноуральские связисты готовятся к соревнованию друг с другом на стадионе Елесиной. Они не будут на скорость обеспечивать абонентов связью, они проявят спортивное мастерство. Как говорят организаторы соревнования, которое назвали «БИТва связистов», в ход пойдут теннисные мячи, гранаты и гири.

Командам-участницам мероприятия предстоит выявить лучших спортсменов в 7 видах состязаний: настольный теннис, подтягивание на перекладине, отжимание, пресс, прыжки в длину, подъем гири, метание гранаты, а также победителей в 3 командных видах спорта — волейбол, мини-футбол и шведская эстафета. — рассказали сайту «Первый областной» в Министерстве информационных технологий.

Заявку на участие оставили более 500 представителей отрасли связи. А вот прийти поболеть можно и без предварительной регистрации. Всех челябинцев зовут на стадион имени Елесиной 3 августа. Им предлагают поддержать любимого оператора связи. Начало «БИТвы связистов» в 16:30.