«Бить или не бить»: как закон о запрете работы тату‑мастерам без образования скажется на индустрии

Мнение челябинского тату‑мастера

Общественники обратились к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с инициативой запретить тату-мастерам работать без медицинского образования. Причиной этому стала смерть девушки из Санкт-Петербурга после неудачной попытки сделать татуировку на дому. Мы поговорили с одним из тату-мастеров Челябинска и узнали, на какой основе сейчас осуществляют свою деятельность татуировщики.



«На данный момент не нужна лицензия, ни медицинская, ни любая другая. По нашему законодательству не только художественная татуировка, но и татуаж относятся к сфере бытовых косметических услуг и лицензированию не подлежат», — комментирует тату-мастер.

По мнению мастера, принятие такого закона может негативно сказаться на индустрии в целом. Татуировка не пропадет, однако вырастет количество подпольных салонов с некачественными услугами и мастерами, работающими за деньги, а не за идею.

«У хороших тату-мастеров возникнут проблемы, часть покинет профессию, из-за этого затормозится развитие культуры, молодежного искусства, ведь среди татуировщиков очень много крутых художников, дизайнеров, которые ответственно подходят к своей профессии и делают классные работы», — отмечает мастер.

О конкретной ситуации в Санкт-Петербурге девушка не слышала, однако отметила, что ситуации с некачественным оказанием услуг имеют место не только в татуировке, но и в пирсинге, татуаже и парикмахерском искусстве — в любой сфере услуг, где за дело берутся безответственные люди.

Без медицинского образования мастер не имеет права делать уколы, может только обезболивать специальными профессиональными кремами-анестетиками.

«Здесь еще может быть ситуация наоборот: у мастера было какое-то медобразование, раз он использовал уколы. А если нет и он все равно на это решился, то это точно непрофессионал», — отмечает тату-мастер.

Она также рассказывает, что профессиональные кремы-анестетики для тату полностью безопасны. Они замораживают верхний слой кожи, никак не влияя на более глубокие слои и организм в целом.

«Сейчас настолько качественное оборудование, что можно вполне комфортно сделать татуировку на любом месте. Главное — выбрать хороший салон, опытного мастера и соблюдать все правила подготовки к сеансу и правила ухода за тату после сеанса, конечно», — комментирует тату-мастер.

От мастера требуется лишь следить за сроком годности расходных материалов и использовать профессиональное оборудование, а также соблюдать все правила безопасности по обработке оборудования и контакту с рабочими поверхностями.