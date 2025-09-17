Биологи ЧелГУ готовят к изданию «Черную книгу Челябинской области»

В издание войдут растения, угрожающие местным природным сообществам

В Челябинской области ведется подготовка региональной «Черной книги растений» — перечня чужеродных видов, способных наносить вред экосистемам. Об этом в эфире радио «Вести Южный Урал» сообщила кандидат биологических наук, директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

По словам биолога, каждый вид чужеродного растения имеет собственный статус угрозы. Наибольшую опасность представляют так называемые трансформеры — растения, которые перестраивают среду обитания под себя и сокращают биологическое разнообразие. Один из типичных примеров — клен ясенелистный.

Сегодня свыше 80% субъектов РФ уже располагают своими «Черными книгами растений». ЧелГУ более двух десятилетий мониторит чужеродную флору в городе и по области. Совместно с коллегами из Башкортостана специалисты формируют предварительный список для регионального издания: в него сейчас включены 64 вида. При этом ученые оценивают общую долю таких растений во флоре региона более чем в 300 видов.

В ближайшие 1—2 года планируется завершить работу над перечнем, подготовить описания и выпустить «Черную книгу Челябинской области». Документ будет структурирован по категориям опасности: от наиболее агрессивных «трансформеров» до менее опасных видов, а также потенциально инвазивных растений, способных в будущем начать активное распространение.

Издание будет содержать расширенные профили каждого вида с фотографиями и рекомендациями по выявлению и контролю, а также перечнем мер по ограничению их распространения.