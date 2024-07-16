Биолог рассказала, какие змеи водятся в Челябинской области

Ядовитые встречаются не так часто

Сегодня, 16 июля, отмечается Всемирный день змей. Большинство людей змей боятся и считают их опасными, однако так ли они страшны в реальности? Мы поговорили с биологом кафедры общей биологии и физиологии естественно-технологического факультета ЮУрГГПУ Еленой Рангеловой и узнали, какие змеи водятся в Челябинской области и где они чаще всего встречаются.

«На территории региона водится четыре вида змей: медянка, уж, гадюка степная и обыкновенная гадюка. Только гадюки ядовитые, медянка и уж — нет», — рассказывает Елена Рангелова.

Встретить этих змей можно в совершенно разных частях региона, в зависимости от их места обитания.

«Гадюка степная предпочитает поля, луга, ровные поверхности, где она укрывается в траве. Гадюка обыкновенная может находиться даже в горах», — комментирует биолог.

В Челябинской области больше полей, поэтому преобладают степные гадюки. Уж, например, предпочитает находиться вблизи водоемов, так как его основной рацион питания — это рыба, мальки, головастики, лягушки.

«На расстоянии от полутора километров от любого водоема можно встретить ужа, дальше они не пойдут», — отмечает Елена Рангелова.

Самая редкая из всех змей — медянка, ее не часто можно увидеть на территории области.

Многие боятся встречи со змеями, однако не нужно пугаться, при виде вас они также испытывают страх. Человек не входит в ее рацион. Он ей неинтересен. Нападать она будет скорее в целях самозащиты.

«Не нужно кричать, бежать, прыгать. Змея может воспринять это как угрозу, подумать, что на нее нападает хищник. Нужно спокойно развернуться и пойти в другую сторону. Она сама вас боится. У змеи нет цели укусить человека», — советует Елена Рангелова.

Если вас все-таки укусила змея, то посмотрите на форму укуса, так как именно по нему можно определить, какая змея вас укусила.

«Если укус подковообразный, то змея была неядовитая. Если прокол от отпечатка только двух зубов, то это ядовитая», — отмечает специалист.

При любом укусе первое, что нужно сделать, — выпить антигистаминное средство.

«Не сам яд опасен для человека, а вероятность того, что он вызовет аллергическую реакцию. Сейчас очень много людей-аллергиков», — советует Елена Рангелова.

Просто так тратить яд змея не будет, он ей нужен, чтобы добыть еду себе.

«Не нужно паниковать, кричать. Нужно постараться успокоиться, чтобы сердце не билось сильно, иначе яд будет рассасываться быстрее по всему организму. С вами ничего страшного не случится в течение двух часов. Затем отправляйтесь туда, где вам окажут помощь», — комментирует биолог.

Змеи в нашем регионе не настолько ядовиты, чтобы человек умирал за короткое время. В основном люди умирают от аллергической реакции. Также на летальность случаев при укусах змеи влияет алкоголь.

С начала года от укуса змеи в Челябинской области погибла одна девушка.