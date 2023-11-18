Билеты на поезд Деда Мороза в Челябинске начнут продавать с 18 ноября

Их количество будет ограничено

Сегодня, 18 ноября, в 11:00 по челябинскому времени стартует продажа билетов на Поезд Деда Мороза. Жителям Челябинской области рекомендовали заранее подготовиться к покупке билетов, поскольку их количество ограничено. Об этом сообщили в телеграм-канале проекта.

«Челябинск, готовьтесь к покупке билетов! Они появятся в продаже 18 ноября в 11:00. Рекомендуем за 10 минут до старта продаж подготовиться к покупке. Количество билетов ограничено! По билету с сопровождением проходят 2 человека (1 ребёнок 3-5 лет включительно + 1 сопровождающий взрослый от 14 лет)»,— уточнили в телеграм-канале.

Напомним, Поезд Деда Мороза приедет в Челябинск 18 декабря в 17:30 на станцию Челябинск-Главный. Простоит поезд более пяти часов и отправится дальше по маршруту в 23:00.

В этом году в программу включили 45-минутное представление кукольного театра. Герои поезда Деда Мороза будут искать волшебство. Посмотреть спектакль смогут обладатели билета. Также их ждет сладкий подарок и видеопоздравление главного волшебника страны.

Но не стоит расстраиваться тем, кто не сможет или не успеет купить билет: они также могут приехать на станцию, увидеть приветствие Деда Мороза, посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней в порядке живой очереди. Кроме того, на станции будет проходить праздничная программа.