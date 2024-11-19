Билет в будущее: как помочь ребенку с выбором профессии в IT

Постройте успешную карьеру с Академией «Топ»

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Уважаемые родители, мечтаете о том, чтобы ваш ребенок нашел свое призвание в мире технологий? Академия «Топ» приглашает юных челябинцев на бесплатный курс в рамках федерального профориентационного проекта «Билет в будущее»!

Мы рады предложить увлекательные образовательные программы для школьников 6-11 классов, которые помогут в будущем найти перспективную профессию.





Дети не только познакомятся с основами программирования, но и получат возможность проявить свои творческие способности, создавая дизайн визитных карточек и карточек товаров, 3D-персонажей, увлекательные компьютерные игры, личные сайты, полезные мобильные приложения и многое другое.

Чтобы обеспечить своему ребенку достойное обучение и карьерные перспективы, рекомендуем уже сегодня подумать о том, чем он будет заниматься в будущем.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок смог найти себя в современном мире, тогда звоните по номеру: +7 (351) 217-13-17.





Мы находимся по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 35, 2 этаж, левое крыло, кабинет 13.

Академия «Топ» — ваш надежный партнер на пути к успешной карьере в сфере IT!

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Рекламодатель — Филиал «Академия ТОП Челябинск».