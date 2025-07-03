Билайн запустил уверенный 4G‑сигнал в 91 деревне Челябинской области

Компания продолжает участие в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства

Erid: 2SDnjeVWY29

Билайн подключил к высокоскоростному мобильному интернету 91 малый населенный пункт в 28 округах Челябинской области. Это произошло благодаря участию компании в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России.

В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек. Так, 4G‑связь от оператора появилась, в частности, в Агаповском и Ашинском округах (поселки Южный, Сухая Атя, Точильный, Усть-Курышка), Брединском (Заозерный, Новоамурский, Сосновка, Ясная Поляна), Варненском (Белоглинка, Владимировка), Еткульском (Долговка, Новобаландино, Таянды) и Карталинском (Горная, Запасное, Коноплянка, Красный Яр, Некрасово, Родники, Татищево) и других округах. Полный список населенных пунктов можно увидеть на билайн now.

Благодаря проекту селяне получили возможность комфортно пользоваться различными цифровыми сервисами на базе интернета оператора: общаться с родными и друзьями по видеосвязи, работать в банковских приложениях и с порталом «Госуслуги», совершать покупки на маркетплейсах и др.

«Видеозвонки с близкими, просмотр фильмов онлайн, обучение на дистанционных курсах и многое другое — мы в Билайне уверены, что все возможности скоростного интернета должны быть доступны не только в больших городах, но и жителям удаленных сел. Поэтому наша команда принимает активное участие в реализации программы УЦН в области, подключая к 4G‑связи десятки поселков и деревень. Так, уже сегодня сельчане из почти сотни малых населенных пунктов могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами на базе нашей сети», — комментирует директор Челябинского отделения Билайна Анастасия Карпенко.

Напомним, для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне Билайна.

*VoLTE — Voice over LTE — голос через LTE. Подробнее о технологии и смартфонах, которые ее поддерживают, читайте на beeline.ru.

Реклама.

Рекламодатель — ПАО «Вымпелком».