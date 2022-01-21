билайн запускает новые технологии для поиска людей

Комплексное решение разработано для спасательных операций в осенне-зимний период

Для поисково-спасательных операций в зимний период билайн адаптировал решение для нового типа устройств — беспилотных летательных аппаратов DJI MATRICE-300, готовых к работе практически в любых погодных условиях. Три дрона этой серии было передано оператором в Центр поиска пропавших людей накануне новогодних праздников. Представители оператора напоминают, что технология «Beeline AI — поиск людей» была разработана для ПСО «ЛизаАлерт» в 2019 году. Теперь наступил период для нового этапа.

Конфигурация дронов предполагает наличие современного сверхчувствительного фотооборудования, позволяющего получить детализированные снимки с существенно большей, чем прежде, высоты. Высокое качество фотографий позволяет оптимизировать процесс обучения нейросети для распознавания людей или элементов их экипировки в осенне-зимний период.

Дроны летят до 25 км в одну сторону, и они оснащены мощным тепловизором. Это позволяет продолжать поисковые операции ночью и в холодное время года, например при поиске заблудившихся лыжников или рыбаков. Фотографии делаются в режиме непрерывного полета без остановок. Ранее на исследование дроном зоны 500*500 м отряд тратил 1,5–2 часа полета, теперь — 11–15 минут.

Оборудование устойчиво к плохим погодным условиям и может применяться в снегопад, мелкий дождь и сильный ветер. На данный момент это единственное беспилотное оборудование, которое помогало отряду в поиске подростка в Волгоградской области в условиях низких температур, ветра и обильных снежных осадков. Другие типы дронов не справляются с задачей возвратных вылетов в условиях зимы.

«Комплексное решение, состоящее из дронов повышенной мощности DJI MATRICE-300 и адаптированной для них нейросети „Beeline AI — поиск людей“, позволит ПСО „ЛизаАлерт“ значительно повысить эффективность работы направления беспилотной авиации, а билайн — развивать технологии для разноплановых спасательных операций. В перспективе — выполнение задач МЧС, а также решение прикладных задач промышленных компаний (обнаружение мусора, несанкционированных застроек, повреждений инженерной инфраструктуры и т. д.)», — рассказали в компании оператора.