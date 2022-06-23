билайн запускает акцию «Семейный бонусный пакет 50 Гб»

Абонентам предложат дополнительные гигабайты на 12 месяцев

билайн объявляет акцию «Семейный бонусный пакет 50 Гб». Абонентам ежемесячно предлагают получить 50 гигабайт Интернета на 12 месяцев. Для участия в акции достаточно стать абонентом билайна и подключить близких к своему тарифу с помощью услуги «Дели Гиги» или «Дели ВСЁ» до 20 августа.

«„Дели Гиги“ — услуга, позволяющая делиться мобильным интернетом с другими номерами. Подключение дополнительных номеров к пакету интернета доступно в личном кабинете или приложении билайн. „Дели ВСЁ“ — услуга, с помощью которой можно делиться мобильным интернетом, звонками и SMS с другими номерами. Подключение дополнительных номеров доступно в личном кабинете или приложении билайн», — рассказали в компании.

Пакет будет предоставлен вне зависимости от количества подключенных номеров. Акция предоставляется только новым абонентам билайна. Подробнее об акции, услуга и тарифах оператора читайте на сайте компании.