билайн объявляет акцию «Семейный бонусный пакет 50 Гб». Абонентам ежемесячно предлагают получить 50 гигабайт Интернета на 12 месяцев. Для участия в акции достаточно стать абонентом билайна и подключить близких к своему тарифу с помощью услуги «Дели Гиги» или «Дели ВСЁ» до 20 августа.
«„Дели Гиги“ — услуга, позволяющая делиться мобильным интернетом с другими номерами. Подключение дополнительных номеров к пакету интернета доступно в личном кабинете или приложении билайн. „Дели ВСЁ“ — услуга, с помощью которой можно делиться мобильным интернетом, звонками и SMS с другими номерами. Подключение дополнительных номеров доступно в личном кабинете или приложении билайн», — рассказали в компании.
Пакет будет предоставлен вне зависимости от количества подключенных номеров. Акция предоставляется только новым абонентам билайна. Подробнее об акции, услуга и тарифах оператора читайте на сайте компании.