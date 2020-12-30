«Билайн» в Челябинске развивает сеть под запросы каждого жителя

Оператор улучшил проникновение сигнала и скорость, а также запустил дополнительные 4G-станции

«Билайн» в столице Южного Урала увеличивает зону покрытия 4G для работы из дома, шопинга и загородных поездок. Для покрытия связью жилых массивов оператор улучшил проникновение сигнала и скорость интернет-серфинга внутри помещений. Теперь инфраструктура «Билайна» позволяет обеспечивать быстрый мобильный интернет в любой точке — в квартирах, во дворах и в магазинах «у дома». Жители могут смотреть фильмы онлайн в HD-качестве , проводить из дома рабочие видеоконференции или учиться удаленно. И не переживать, что интернет «зависнет» в самый неподходящий момент.

Кроме того, «Билайн» запустил дополнительные 4G базовые станции в местах, популярных у жителей города: парках и городских садах, учебных заведениях, социальных объектах, торгово-развлекательных центрах. Например, в торговом центре «Алмаз» не осталось «белых пятен», и абоненты во время шопинга пользуются мобильным интернетом, не задумываясь о том, где будет лучше ловить. 4G сеть «Билайн» быстро соберет семейный совет на видеозвонок для выбора подарка, а сторис об удачной покупке отправится даже из примерочной.

Одновременно с запуском дополнительных базовых станций «Билайн» в Челябинске проводит масштабную модернизацию сети, осуществляя замену оборудования на более технологичное. Такое обновление инфраструктуры позволило обеспечивать высокие скорости передачи данных и увеличить надежность обслуживания. В результате за 2 года средняя скорость мобильного интернета выросла почти в 3 раза, а разговоры абонентов могут быть бесконечно длинными.

Также оператор провел работы по улучшению покрытия 4G-интернетом на крупных городских магистралях и трассах, чтобы клиенты компании в дороге оставались на связи.

«Сегодня в Челябинске все больше наших абонентов отдают предпочтение 4G-девайсам и используют возможности смартфонов по максимуму. Поэтому мы запустили связь нового поколения и без абонентской платы — „Связь Z“. Челябинцам больше не нужно покупать пакеты услуг, которыми не будут пользоваться и „выбросят“ в конце месяца. Можно выбрать только актуальное и потратить до конца в любое время», — отметил руководитель «Билайн» в Челябинской области Егор Злобин.

Пользователи «Связи Z» могут подобрать подходящий пакет для комфортного серфинга в интернете — 10, 30 или 50 ГБ, любители долгих разговоров подключить пакет 100 или 300 минут, а привыкшие к простым текстовым сообщениям — пакет из 100 SMS. Для тех, кто хочет «зависать» в любимых сервисах без ограничений, предусмотрены безлимитные опции, которые можно подключать по необходимости — и на день, и навсегда.