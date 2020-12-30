«Билайн» в столице Южного Урала увеличивает зону покрытия 4G для работы из дома, шопинга и загородных поездок. Для покрытия связью жилых массивов оператор улучшил проникновение сигнала и скорость
Кроме того, «Билайн» запустил дополнительные 4G базовые станции в местах, популярных у жителей города: парках и городских садах, учебных заведениях, социальных объектах,
Одновременно с запуском дополнительных базовых станций «Билайн» в Челябинске проводит масштабную модернизацию сети, осуществляя замену оборудования на более технологичное. Такое обновление инфраструктуры позволило обеспечивать высокие скорости передачи данных и увеличить надежность обслуживания. В результате за 2 года средняя скорость мобильного интернета выросла почти в 3 раза, а разговоры абонентов могут быть бесконечно длинными.
Также оператор провел работы по улучшению покрытия 4G-интернетом на крупных городских магистралях и трассах, чтобы клиенты компании в дороге оставались на связи.
«Сегодня в Челябинске все больше наших абонентов отдают предпочтение 4G-девайсам и используют возможности смартфонов по максимуму. Поэтому мы запустили связь нового поколения и без абонентской платы — „Связь Z“. Челябинцам больше не нужно покупать пакеты услуг, которыми не будут пользоваться и „выбросят“ в конце месяца. Можно выбрать только актуальное и потратить до конца в любое время», — отметил руководитель «Билайн» в Челябинской области Егор Злобин.
Пользователи «Связи Z» могут подобрать подходящий пакет для комфортного серфинга в интернете — 10, 30 или 50 ГБ, любители долгих разговоров подключить пакет 100 или 300 минут, а привыкшие к простым текстовым сообщениям — пакет из 100 SMS. Для тех, кто хочет «зависать» в любимых сервисах без ограничений, предусмотрены безлимитные опции, которые можно подключать по необходимости — и на день, и навсегда.