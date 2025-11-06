Билайн увеличил охват сети 4G в селах Челябинской области

Улучшение покрытия коснулось жителей 18 деревень

Билайн улучшил связь 4G в сельских районах Челябинской области. В пяти районах компания установила новые базовые станции и модернизировала существующие, это усилило сигнал. В частности, качество сети улучшилось вблизи популярного места отдыха — озера Акакуль и памятника культуры XIX века — Митрофановской церкви в селе Попово.

Улучшение покрытия коснулось жителей 18 деревень и сел, численностью менее 1 000 человек, а именно:

Аргаяшский район — Большая Куйсарина, Илимбетова, Метелева, Селяева; Еткульский район — Белоусово, Долговка, Новобатурино, Таянды, Шибаево; Красноармейский район — Дубровка, Попово, Фроловка, Шумово; Сосновский район — Мамаева, Трифоново, Трубный, Южно-Челябинский Прииск; Чебаркульский район — Звягино.

Сегодня клиенты Билайна, проживающие в этих населенных пунктах, могут пользоваться популярными цифровыми сервисами, используя ресурсы сети оператора: оформлять заявки на «Госуслугах», следить за погодой, общаться с близкими в социальных сетях и мессенджерах на расстоянии, работать удаленно и учиться онлайн.

Мобильный интернет инженеры компании прокачали и в окрестностях озера Акакуль, куда приезжают, чтобы насладиться природой и порыбачить или провести время в детских лагерях и на базах отдыха. Еще одна локация, где расширили покрытие, — село Попово, которое знаменито Митрофановской церковью. Ее построили в середине XIX века, а в наши дни отреставрировали и признали объектом культурного наследия народов России.

С усиленным сигналом Билайна местным жителям и туристам проще ориентироваться на местности с помощью онлайн-карт, отправлять фото в мессенджерах, смотреть видео в высоком качестве или слушать музыку во время отдыха.

По словам директора Челябинского отделения Билайна Анастасии Карпенко, современные технологии прочно вошли в жизнь и важно, чтобы преимущества скоростной мобильной связи были доступны клиентам компании не только в городах, но и в сельской местности.

«В результате модернизации, проведенной нами в последние месяцы, сегодня несколько десятков тысяч жителей деревень и поселков могут оценить возможности мобильного интернета: например, старшее поколение получает доступ к онлайн-консультациям со столичными медиками, а семьи с детьми — к образовательным ресурсам. Благодаря такой планомерной работе все больше клиентов пользуются цифровыми услугами независимо от места проживания. Отмечу также, что сейчас наша команда продолжает проводить масштабный рефарминг в области: мы перенастраиваем радиочастоты под стандарт 4G, чтобы сделать работу онлайн-сервисов еще надежнее для клиентов», — сказала Анастасия Карпенко.

Улучшения распространяются на всю телеком-инфраструктуру оператора. В тех точках, где по требованиям безопасности скорость мобильного интернета ограничена, всем клиентам доступны важные сервисы — так называемые «белые списки». Они включают в себя возможность заказывать такси, совершать онлайн-покупки, общаться и пользоваться государственными услугами. С подробным списком сервисов можно ознакомиться на сайте.

